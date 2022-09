Sabotaggio al gasdotto, gli 007: "Attacco dal sottomarino russo Belgorod" (Di martedì 27 settembre 2022) Le fuoriuscite di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che rifornisco l'Europa del Nord attraverso il Mar Baltico e le esplosioni che si sono verificate fanno pensare a un Attacco. "Ci sono notizie iniziali che indicano che sarebbe il risultato di un Attacco o di una forma di Sabotaggio, ma queste sono notizie iniziali e non le abbiamo ancora confermate" ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken aggiungendo che se il Sabotaggio venisse "confermato, questo chiaramente non sarebbe nell'interesse di nessuno". Sul Baltico è concentrata l'attenzione delle Intelligenze occidentali. Le esplosioni che hanno fatto schizzare alle stelle la tensione con la Russia "potrebbero essere conseguenza di esplosioni provocate da sommozzatori o da un sottomarino". A riportare le ipotesi di servizi ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Le fuoriuscite di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che rifornisco l'Europa del Nord attraverso il Mar Baltico e le esplosioni che si sono verificate fanno pensare a un. "Ci sono notizie iniziali che indicano che sarebbe il risultato di uno di una forma di, ma queste sono notizie iniziali e non le abbiamo ancora confermate" ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken aggiungendo che se ilvenisse "confermato, questo chiaramente non sarebbe nell'interesse di nessuno". Sul Baltico è concentrata l'attenzione delle Intelligenze occidentali. Le esplosioni che hanno fatto schizzare alle stelle la tensione con la Russia "potrebbero essere conseguenza di esplosioni provocate da sommozzatori o da un". A riportare le ipotesi di servizi ...

