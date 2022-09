Russia, riservisti in una struttura per l'addestramento (Di martedì 27 settembre 2022) Le immagini pubblicate e diffuse dal ministero della Difesa russo mostrano riservisti russi che arrivano in una struttura di addestramento militare e ricevono le loro uniformi, nel distretto militare ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Le immagini pubblicate e diffuse dal ministero della Difesa russo mostranorussi che arrivano in unadimilitare e ricevono le loro uniformi, nel distretto militare ...

_Nico_Piro_ : #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto… - Agenzia_Ansa : Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Putin ha annunciato… - lorenza_j : RT @_Nico_Piro_: #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto lontano… - alfrig409 : RT @fortnardelli: Scott Ritter:'In Russia non c'è nessun panico ora. Con i referendum in atto e con i 300.000 riservisti in arrivo in Ucrai… -