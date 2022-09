Russia, il nuovo manuale del Cremlino per le redazioni: “Citare residenti Donbass e dare allegria” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – L’importante è “portare allegria” a chi legge o ascolta notizie sulla mobilitazione. Un nuovo manuale con le istruzioni per trattare l’argomento è stato inviato dal Cremlino alle redazioni delle testate giornalistiche, una versione aggiornata delle linee guida preparate dopo l’inizio dell'”operazione militare speciale”, rende noto il sito di notizie indipendente Meduza, dopo aver preso visione di una copia. Il documento chiede che sia evidenziato che la Russia ha vinto le guerre del passato solo quando “tutti” contribuivano allo sforzo e solamente quando la gente era convinta che il Paese combatte “una guerra popolare”. Per questo i media sono chiamati a convincere i russi “a unirsi contro la minaccia della Nato” che ha come obiettivo quello di “smembrare e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – L’importante è “portare” a chi legge o ascolta notizie sulla mobilitazione. Uncon le istruzioni per trattare l’argomento è stato inviato dalalledelle testate giornalistiche, una versione aggiornata delle linee guida preparate dopo l’inizio dell'”operazione militare speciale”, rende noto il sito di notizie indipendente Meduza, dopo aver preso visione di una copia. Il documento chiede che sia evidenziato che laha vinto le guerre del passato solo quando “tutti” contribuivano allo sforzo e solamente quando la gente era convinta che il Paese combatte “una guerra popolare”. Per questo i media sono chiamati a convincere i russi “a unirsi contro la minaccia della Nato” che ha come obiettivo quello di “smembrare e ...

