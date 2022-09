Rosatellum, la legge del Pd che ha fregato il Pd: stesso numero di deputati della Lega. Ecco perché (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – La legge elettorale ideata dal Pd, alla fine, ha fregato il Pd. Quando si dice la strategia sopraffine del giocatore di scacchi mancato. Per comprendere quanto il Rosatellum, dell’allora parlamentare dem Ettore Rosato – suo relatore nel 2017 – sia stato un boomerang per la sinistra, basta osservare i numeri. Uno su tutti, piuttosto emblematico: la Lega, pur avendo ottenuto, in termini percentuali, meno della metà dei voti del Pd, avrà alla Camera lo stesso numero di deputati del Pd e addirittura più del M5S. Il Rosatellum ha fregato il Pd: i numeri Questo perché il Rosatellum prevede che il 61% dei parlamentari siano eletti con il sistema proporzionale e il 37% con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – Laelettorale ideata dal Pd, alla fine, hail Pd. Quando si dice la strategia sopraffine del giocatore di scacchi mancato. Per comprendere quanto il, dell’allora parlamentare dem Ettore Rosato – suo relatore nel 2017 – sia stato un boomerang per la sinistra, basta osservare i numeri. Uno su tutti, piuttosto emblematico: la, pur avendo ottenuto, in termini percentuali, menometà dei voti del Pd, avrà alla Camera lodidel Pd e addirittura più del M5S. Ilhail Pd: i numeri Questoilprevede che il 61% dei parlamentari siano eletti con il sistema proporzionale e il 37% con ...

