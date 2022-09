Rosalinda Cannavò prima di Tale e Quale Show svela quale cantante vorrebbe imitare – VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) Oggi la conferenza stampa di Tale e quale Show ci ha dato modo di conoscere da vicino il cast di concorrenti che ne faranno parte. Tra di loro, una delle più amate ed attese è sicuramente Rosalinda Cannavò. Rosalinda Cannavò prima di Tale e quale Show svela quale cantante vorrebbe imitare Durante la conferenza stampa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 settembre 2022) Oggi la conferenza stampa dici ha dato modo di conoscere da vicino il cast di concorrenti che ne faranno parte. Tra di loro, una delle più amate ed attese è sicuramentediDurante la conferenza stampa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlContiAndrea : Il cast di #TaleeQualeShow al via venerdì su Rai1 Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, A… - blogtivvu : Rosalinda Cannavò prima di Tale e Quale Show svela quale cantante vorrebbe imitare – VIDEO - raspa90 : RT @IlContiAndrea: Il cast di #TaleeQualeShow al via venerdì su Rai1 Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessa… - LuigiLiccardo6 : RT @IlContiAndrea: Il cast di #TaleeQualeShow al via venerdì su Rai1 Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessa… - beatricebiasco_ : RT @IlContiAndrea: Il cast di #TaleeQualeShow al via venerdì su Rai1 Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessa… -