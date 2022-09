Roma, Pellegrini lavora per smaltire l’infortunio: le novità (Di martedì 27 settembre 2022) Giungono buone notizie dall’infermeria di Trigoria per José Mourinho: Lorenzo Pellegrini sembra aver smaltito l’infortunio e si prepara a un graduale rientro in gruppo per preparare la delicata sfida di sabato prossimo contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, il capitano della Roma non sente più fastidio al flessore sinistro, essendosi lasciato alle spalle l’affaticamento che lo ha reso indisponibile per le gare di Nations League con la Nazionale di Roberto Mancini. Le condizioni del 7 giallorosso avevano spaventato il tecnico portoghese, ma, grazie a un ottimo lavoro diplomatico della dirigenza Romanista, Pellegrini ha potuto lavorare a Trigoria durante la sosta senza rischiare che il problema diventasse più grave. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) Giungono buone notizie dall’infermeria di Trigoria per José Mourinho: Lorenzosembra aver smaltitoe si prepara a un graduale rientro in gruppo per preparare la delicata sfida di sabato prossimo contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, il capitano dellanon sente più fastidio al flessore sinistro, essendosi lasciato alle spalle l’affaticamento che lo ha reso indisponibile per le gare di Nations League con la Nazionale di Roberto Mancini. Le condizioni del 7 giallorosso avevano spaventato il tecnico portoghese, ma, grazie a un ottimo lavoro diplomatico della dirigenzanista,ha potutore a Trigoria durante la sosta senza rischiare che il problema diventasse più grave. ...

