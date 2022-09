Roma, mancano 3000 vigili ma il Comune non assume: uffici al collasso e Giubileo a rischio (Di martedì 27 settembre 2022) Roma. Le notizie che giungono dal fronte capitolino sono a dir poco allarmanti. La questione riguarda, diciamolo da subito, il piano assunzionale di Roma Capitale, la cui programmazione ha subito in questi giorni un inattesa battuta d’arresto nonostante l’approssimarsi del Giubileo 2025. Roma, mancano i vigili e il piano di assunzione slitta Il settore che ne risente di più – tra l’altro uno dei cardini proprio in vista del grande evento – è quello della sicurezza, in cui nonostante le gravi carenze (pari a circa 3000) unità, dell’organico del Corpo di Polizia Locale, nessun nuovo innesto, è previsto prima del 2024. Insomma, chi vuol vestire la divisa dei vigili, a Roma, dovrà attendere ancora qualche anno per avere una possibilità. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022). Le notizie che giungono dal fronte capitolino sono a dir poco allarmanti. La questione riguarda, diciamolo da subito, il piano assunzionale diCapitale, la cui programmazione ha subito in questi giorni un inattesa battuta d’arresto nonostante l’approssimarsi del2025.e il piano di assunzione slitta Il settore che ne risente di più – tra l’altro uno dei cardini proprio in vista del grande evento – è quello della sicurezza, in cui nonostante le gravi carenze (pari a circa) unità, dell’organico del Corpo di Polizia Locale, nessun nuovo innesto, è previsto prima del 2024. Insomma, chi vuol vestire la divisa dei, a, dovrà attendere ancora qualche anno per avere una possibilità. ...

Mov5Stelle : Mancano 3 giorni all'evento del 23 settembre. Ti aspettiamo a Roma in Piazza dei Santi Apostoli alle 18. Non mancar… - elisatoffoli : Questo tour magico sta per concludersi, mancano due tappe, Chieti e poi, sì, lei, bellissima, la Capitale: Roma. Ar… - CorriereCitta : Roma, mancano 3000 vigili ma il Comune non assume: uffici al collasso e Giubileo a rischio - ZenatiDavide : Elezioni, partito il countdown per il nuovo Parlamento: a Palazzo Madama dirigerà i lavori Liliana Segre: ROMA. Arc… - CardelliAc : @silvanascricci I voti arriveranno Nelle grandi città come Milano città hanno raggiunto il 16pct Firenze Roma Bolog… -