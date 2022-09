Roma, Daily Mail: “Interesse per Chalobah del Chelsea” (Di martedì 27 settembre 2022) Roma Chalobah- La Roma è tornata a lavoro a Trigoria, con Mourinho che ha ritrovato in gruppo sia Pellegrini che Zaniolo. La Roma sta lavorando in maniera molto attiva a Trigoria, sperando in un ritorno di molti giocatori dalle nazionali, il prima possibile. I Giallorossi sfideranno l’Inter, sabato alle ore 18:00. Nel frattempo, il lavoro del D.S Pinto continua nonostante la fine del mercato, si segue un difensore centrale. Il Daily Mirror fotografa la situazione di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea accostato a lungo all’Inter nella scorsa sessione di mercato estiva. Secondo il tabloid il Chelsea non ha ancora eciso quale sarà iu suo futuro, col tecnico Potter che lo ha fatto giocare una sola volta dall’inizio prima di testarlo recentemente ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Laè tornata a lavoro a Trigoria, con Mourinho che ha ritrovato in gruppo sia Pellegrini che Zaniolo. Lasta lavorando in maniera molto attiva a Trigoria, sperando in un ritorno di molti giocatori dalle nazionali, il prima possibile. I Giallorossi sfideranno l’Inter, sabato alle ore 18:00. Nel frattempo, il lavoro del D.S Pinto continua nonostante la fine del mercato, si segue un difensore centrale. IlMirror fotografa la situazione di Trevoh, difensore delaccostato a lungo all’Inter nella scorsa sessione di mercato estiva. Secondo il tabloid ilnon ha ancora eciso quale sarà iu suo futuro, col tecnico Potter che lo ha fatto giocare una sola volta dall’inizio prima di testarlo recentemente ...

