Roma Culture. Gli appuntamenti dal 28 settembre al 4 ottobre (Di martedì 27 settembre 2022) I nuovi appuntamenti dell’Estate Romana 2022 Dal 28 settembre al 4 ottobre 2022 Il programma degli eventi è disponibile su Culture.Roma.it, sui canali FB e IG @CultureRoma, TW Culture Roma e con #CultureRoma #EstateRomana #EstateRomana2022 In partenza una nuova settimana di interessanti appuntamenti di Roma Culture. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale Estate Romana 2020-2021-2022 e dell’avviso pubblico annuale Estate Romana 2022 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022) I nuovidell’Estatena 2022 Dal 28al 42022 Il programma degli eventi è disponibile su.it, sui canali FB e IG @, TWe con ##Estatena #Estatena2022 In partenza una nuova settimana di interessantidi. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale Estatena 2020-2021-2022 e dell’avviso pubblico annuale Estatena 2022 ...

quartomiglio : ROMA CULTURE | Gli appuntamenti dal 28 settembre al 4 ottobre - TuttoSuRoma : RT @culture_roma: In arrivo il Festival della Letteratura di Viaggio:50 eventi in 4 giorni per raccontare il mondo,tra geografia,filosofia,… - AiseStampa : interazioni: a roma la ii edizione del festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee - GotorMiguel : RT @culture_roma: In arrivo il Festival della Letteratura di Viaggio:50 eventi in 4 giorni per raccontare il mondo,tra geografia,filosofia,… - L_Moretti_Foto : RT @ZetemaCultura: Torna a Roma il Festival della Letteratura di Viaggio! 50 eventi gratuiti in 4 giorni dedicati al racconto del mondo, v… -