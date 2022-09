Roma, Collatino, commerciante accoltellato e rapinato (Di martedì 27 settembre 2022) Collatino, commerciante accoltellato e rapinato dell’incasso: titolare di una frutteria a Roma Nord, colpito con un coltello da un 24enne egiziano, lo scorso 2 maggio. A distanza di quasi cinque mesi i poliziotti hanno identificato il malvivente, arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Il negoziante è sceso in strada e, una volta uscito dal portone, era stato avvicinato da un connazionale che, minacciandolo con un coltello, gli ha strappato il borsello di dosso: il bottino, 850 euro circa. Dopo approfondite indagini, i poliziotti lo hanno rintracciato e gli hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia nel carcere di Regina Coeli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022)dell’incasso: titolare di una frutteria aNord, colpito con un coltello da un 24enne egiziano, lo scorso 2 maggio. A distanza di quasi cinque mesi i poliziotti hanno identificato il malvivente, arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Il negoziante è sceso in strada e, una volta uscito dal portone, era stato avvicinato da un connazionale che, minacciandolo con un coltello, gli ha strappato il borsello di dosso: il bottino, 850 euro circa. Dopo approfondite indagini, i poliziotti lo hanno rintracciato e gli hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia nel carcere di Regina Coeli. L'articolo proviene da Italia Sera.

