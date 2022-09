Roger Waters contro Zelensky e la Polonia cancella il concerto

(Di martedì 27 settembre 2022) Zero tolleranzachi evita di condannare la guerra russa in Ucraina. Laha deciso dire i concerti di, co-fondatore dei Pink Floyd, a Cracovia. Live Nation Poland, promotore dell’evento, ha confermato l’annullamento, senza fornire dettagli sulla motivazione. Ma la polemica è cominciata dopo la lettera aperta diindirizzata a Olena Zelenska, first lady ucraina, in cui denuncia l’atteggiamenti dei “nazionalisti estremisti in Ucraina che hanno messo il Paese sulla strada di questa guerra disastrosa”. La guerra sarebbe colpa quindi del presidente ucraino, Volodymyr, insieme agli alleati in Occidente e della Nato.ha evitato di menzionare la Russia o il presidente Vladimir Putin nella missiva, e ...

christianrocca : Non credo esista in natura una distanza più ampia tra la grandezza del musicista Roger Waters e la scemenza del mil… - OvileItalia : RT @francofontana43: La Polonia guerrafondaia e oscurantista mette al bando Roger Waters, colpevole di pacifismo Da @ilmanifesto https://t.… - npaoser : RT @francofontana43: La Polonia guerrafondaia e oscurantista mette al bando Roger Waters, colpevole di pacifismo Da @ilmanifesto https://t.… - DaniloRocca : RT @francofontana43: La Polonia guerrafondaia e oscurantista mette al bando Roger Waters, colpevole di pacifismo Da @ilmanifesto https://t.… - Arrakis661 : RT @francofontana43: La Polonia guerrafondaia e oscurantista mette al bando Roger Waters, colpevole di pacifismo Da @ilmanifesto https://t.… -

... "Risposta catastrofica se la Russia utilizza l'atomica" Putin sempre più solo - Con i russi in fuga verso la Georgiacritica Zelensky Ma la tensione sul fronte energetico riparte, ...Inarrestabile: nei giorni di annuncio delle date europee del "This is not a drill tour" - continuano le sue polemiche dichiarazioni sulla guerra in Ucraina - con effetti caotici sul tour stesso. Le ...Roger Waters scrive una lettera aperta a Vladimir Putin per chiedere la pace: ecco il testo integrale, dalla critica alla Nato alla possibilità di dialogo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...