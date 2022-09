Rocco Siffredi: Netflix annuncia Supersex, Alessandro Borghi sarà il pornodivo nella serie (FOTO) (Di martedì 27 settembre 2022) Netflix annuncia Supersex,la serie liberamente ispirata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, le riprese in corso a Roma. Netflix annuncia la nuova serie italiana Supersex, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, di cui sono iniziate le riprese a Roma. Lo show, diviso in 7 episodi e interpretato da Alessandro Borghi nei panni del pornodivo Rocco Siffredi, arriverà su Netflix in 190 Paesi nel mondo nel 2023. La storia è liberamente tratta dalla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022),laliberamente ispirata alla vita e alla carriera di, interpretato da, le riprese in corso a Roma.la nuovaitaliana, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, di cui sono iniziate le riprese a Roma. Lo show, diviso in 7 episodi e interpretato danei panni del, arriverà suin 190 Paesi nel mondo nel 2023. La storia è liberamente tratta dalla ...

SkyTG24 : Supersex, al via le riprese della serie su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: Stamattina, sul Corriere della Sera, è stato pubblicato un articolo su Supersex, la serie di Netflix che racconta la sto… - GioiaRemoli : RT @NetflixIT: Sono iniziate le riprese di SUPERSEX. Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie liberamente ispirata alla sua vita:… - giuseppe_liotto : RT @NetflixIT: Sono iniziate le riprese di SUPERSEX. Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie liberamente ispirata alla sua vita:… - EnfantProdige : Gli Americani fanno film come Shame e Fassbinder vince la Coppa Volpi In Italia ma perchè una serie su Rocco Siffr… -