Roberto Saviano andrà a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni per una frase pronunciata durante PiazzaPulita (Di martedì 27 settembre 2022) Roberto Saviano andrà a processo per diffamazione. Lo scrittore chiamò Giorgia Meloni “bastarda” durante una puntata di PiazzaPulita del 2020, durante una discussione sulle politiche migratorie e le proposte di chiudere i porti per contrastare i flussi. Saviano, parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo, affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’… viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza”. Per il pubblico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)per. Lo scrittore chiamò“bastarda”una puntata didel 2020,una discussione sulle politiche migratorie e le proposte di chiudere i porti per contrastare i flussi., parlando della morte di un bambino della Guineauna traversata nel Mediterraneo, affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’… viene solo da dire bastardi. A, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza”. Per il pubblico ...

