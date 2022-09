Roberto Da Crema, chi è Il Baffo: età, carriera, oggi, moglie, figlia, matrimonio, foto, la serie Wanna, Instagram (Di martedì 27 settembre 2022) Torna, dopo il giorno di pausa per dare spazio allo speciale del TG1, l’appuntamento con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Roberto Da Crema, l’imprenditore e personaggio televisivo italiano meglio conosciuto anche come Il Baffo. Che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dagli esordi al debutto di Roberto Da Crema Roberto Da Crema è nato a Milano il 20 febbraio del 1953 e negli anni ’80 e ’90 è stato tra i pionieri della televendita in Italia. Ha lavorato come venditore televisivo e imprenditore e il suo stile di conduzione, tra voce alzata e pugni sbattuti sui tavoli, lo hanno reso molto popolare. Dalla metà degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Torna, dopo il giorno di pausa per dare spazio allo speciale del TG1, l’appuntamento conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti diancheDa, l’imprenditore e personaggio televisivo italiano meglio conosciuto anche come Il. Che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e. Dagli esordi al debutto diDaDaè nato a Milano il 20 febbraio del 1953 e negli anni ’80 e ’90 è stato tra i pionieri della televendita in Italia. Ha lavorato come venditore televisivo e imprenditore e il suo stile di conduzione, tra voce alzata e pugni sbattuti sui tavoli, lo hanno reso molto popolare. Dalla metà degli ...

lacittanews : Chi è Roberto Da Crema? L’uomo, detto “il Baffo” e noto come re delle televendite, è ospite di Serena Bortone a Ogg… - CorriereCitta : Roberto Da Crema, chi è Il Baffo: età, carriera, oggi, moglie, figlia, matrimonio, foto, la serie Wanna, Instagram - Vicidominus : Mi spiegate cos’ho fatto di male per meritarmi ogni fottuta volta questo tizio nei Per Te di Tik Tok? Porca putta… - twittaminemo : #OggiEUnAltroGiorno #27Settembre Affetti Stabili Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Laura Freddi, Memo Remigi, Anto… - Giornaleditalia : Il Baffo, chi è: Roberto da Crema è il nome vero, moglie, figli, età, carriera -