Rinnovo Meret | pronto il nuovo ingaggio per il portiere | le cifre

Il portiere del Napoli Alex Meret ha il contratto in scadenza a giungo 2023 e per restare in maglia azzurra è pronto a sottoscrivere un Rinnovo. Nonostante le vicissitudini di quest'estate che hanno messo in dubbio la titolarità nelle fila del Napoli del giovane portiere italiano, ad oggi la società partenopea è pronta a blindare Meret, offrendogli anche un ingaggio più alto. FOTO: Getty Images, Alex Meret Napoli-Meret: pronto il Rinnovo Il Rinnovo era stato stipulato già durante il mercato estivo, ma le trattative in corso con Keylor Navas avevano congelato il tutto e rimandato le decisioni al futuro. Quel momento è arrivato. Meret ha dimostrato grande ...

