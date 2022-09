Rinnovo Giroud, il Milan non ha dubbi sul da farsi. Il punto (Di martedì 27 settembre 2022) Rinnovo Giroud, il Milan non ha dubbi sul da farsi per l’attaccante francese: il punto sul futuro del giocatore rossonero Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo è il miglior avvio stagionale di sempre per Olivier Giroud. Il francese ha realizzato 5 gol ufficiali tra Milan e Francia, mai così bene a livello realizzativo. Il club rossonero se lo gode e in queste settimane di emergenza offensiva gli sta affidando tutto il peso dell’attacco. Intanto la dirigenza del Diavolo ha avviato i contatti per il Rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022), ilnon hasul daper l’attaccante francese: ilsul futuro del giocatore rossonero Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo è il miglior avvio stagionale di sempre per Olivier. Il francese ha realizzato 5 gol ufficiali trae Francia, mai così bene a livello realizzativo. Il club rossonero se lo gode e in queste settimane di emergenza offensiva gli sta affidando tutto il peso dell’attacco. Intanto la dirigenza del Diavolo ha avviato i contatti per ildel contratto fino al 30 giugno 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

