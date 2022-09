(Di martedì 27 settembre 2022) “Lanegli ultimi anni ha avuto un periodo di particolare evoluzione grazie alle importanti acquisizioni offerte dalla ricerca scientifica dal punto di vista della comprensione delle basi genetiche e dei meccanismi fisiopatologici delle malattie reumatiche. La più approfondita conoscenza della patogenesi ha permesso lo sviluppo e l’introduzione nella pratica clinica dibiotecnologici e “small molecules”,per uso orale, che hanno rivoluzionato l’approccio terapeutico alle malattie reumatiche, permettendo di raggiungeredi più la remissione di malattia, consentendo di proporre “una medicina di precisione”. Partendo da questi presupposti, ilSIR Crei della Campania è stato pensato con l’intento di affrontare in manierapiù ...

Saranno, inoltre, presenti figure di spicco dellaitaliana tra cui: Francesco Ciccia Professore Ordinario diUniversità della Campania "L. Vanvitelli", Roberto Caporali ...perchè su questa malattia dovrebbe esserci massima attenzione'. Marotta sottolinea poi che ... la Società Italiana di, diretta dal Presidente, Professor Roberto Gerli, che sarà con me ... Reumatologia, ecco le nuove terapie: congresso nazionale a Napoli. Tirri: Farmaci sempre più mirati ed efficaci - Ildenaro.it Il centro di ricerca del professor Doria composto da professori associati, ricercatori, personale tecnico di ricerca, dottorandi e assegnisti, si è distinto per la numerosità, ma soprattutto per la qu ...