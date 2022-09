Retroscena Milik | ' La Roma fece un' offerta più ricca | il Napoli rifiutò'

(Di martedì 27 settembre 2022) Intervistato dalla testata polacca 'Meczyki', Arkadiuszha parlato del suo primo periodo alla Juve e deiche hanno animato il suo passaggio in bianconero in sede di calciomercato: " ...

Intervistato dalla testata polacca 'Meczyki', Arkadiuszha parlato del suo primo periodo alla Juve e deiche hanno animato il suo passaggio in bianconero in sede di calciomercato: " La maglia della Juventus mi sta bene. Ha bei colori e ...Il matrimonio tra la Juventus eera sempre tra i rumors di mercato anche quando il polacco vestiva la maglia del Napoli: " Sì, ero vicino ad andare alla Juve già in passato ma poi ...RETROSCENA - "Sì, ero vicino ad andare alla Juve già in ... L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Milik: "La Juventus è un sogno. Napoli In passato rifiutò un'offerta della ...Marco Busiello, agente anche di Marko Arnautovic, ha parlato così a Tuttosport della trattativa tra la Juventus e l'attaccante del Bologna: "I ...