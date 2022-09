Referendum Donbass, Zelensky sui risultati: «Ogni annessione è un crimine. Putin ora è solo contro l’umanità» (Di martedì 27 settembre 2022) «Durante i Referendum nei territori occupati la gente è stata obbligata a votare mentre veniva minacciata con le armi e i risultati sono stati preparati con grande anticipo. Ogni annessione è un crimine». A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in video alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina. Nel giorno finale dei Referendum per l’annessione alla Russia di Donbass e Cherson cominciati lo scorso 23 settembre, Zelensky ha ribadito la condanna all’iniziativa facendo riferimento in particolare al presidente russo: «L’annessione mette Putin da solo di fronte a tutta l’umanità. Credo nella vostra abilità di agire», ha ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) «Durante inei territori occupati la gente è stata obbligata a votare mentre veniva minacciata con le armi e isono stati preparati con grande anticipo.è un». A dirlo è il presidente ucraino Volodymyrparlando in video alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina. Nel giorno finale deiper l’alla Russia die Cherson cominciati lo scorso 23 settembre,ha ribadito la condanna all’iniziativa facendo riferimento in particolare al presidente russo: «L’mettedadi fronte a tutta. Credo nella vostra abilità di agire», ha ...

