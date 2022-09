Referendum Donbass, i primi dati dai filorussi: «Il 97% degli ucraini vuole l’annessione alla Russia» (Di martedì 27 settembre 2022) Secondo i primi dati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, e trasmessi da Mosca attraverso un unico centro di raccolta dati, oltre il 97 per cento dei votanti si sarebbe espresso a favore dell’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine occupate dall’esercito di Mosca. A riportarlo è l’agenzia di stampa russa Tass. Più precisamente, con il 21,11 per cento delle schede scrutinate, sarebbero il 97,83 per cento i voti favorevoli nel Lugansk, il 98,35 per cento nel Donetsk (con il 22,48 per cento delle schede), il 97,79 per cento nella regione di Zaporizhzhia (con il 29 per cento) e il 97,05 per cento nella regione di Cherson (con il 28 per cento). I Referendum organizzati dal 23 al 27 settembre nelle autoproclamate ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Secondo iresi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, e trasmessi da Mosca attraverso un unico centro di raccolta, oltre il 97 per cento dei votanti si sarebbe espresso a favore deldelle quattro regioni ucraine occupate dall’esercito di Mosca. A riportarlo è l’agenzia di stampa russa Tass. Più precisamente, con il 21,11 per cento delle schede scrutinate, sarebbero il 97,83 per cento i voti favorevoli nel Lugansk, il 98,35 per cento nel Donetsk (con il 22,48 per cento delle schede), il 97,79 per cento nella regione di Zaporizhzhia (con il 29 per cento) e il 97,05 per cento nella regione di Cherson (con il 28 per cento). Iorganizzati dal 23 al 27 settembre nelle autoproclamate ...

