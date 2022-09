Reddito di cittadinanza addio? Quale destino per l’aiuto economico (Di martedì 27 settembre 2022) Con la vittoria del centrodestra, si sono aperte varie riflessioni sui temi più caldi. Alcune di queste riguardano il Reddito di cittadinanza. Sarà addio? Fin dal primo momento, il Reddito di cittadinanza ha diviso la platea politica. In questa ultima campagna elettorale le posizioni su questa misura nata dal Movimento 5 Stelle sono state varie. Con la vittoria del centrodestra, però, potrebbe esserci l’addio. Adobe StockLe ultime votazioni hanno dato vita ad una vittoria importante del centrodestra. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è stato il primo partito, distaccati in maniera importante gli alleati della Lega e di Forza Italia. Con ogni probabilità, il nuovo governo attuerà delle profonde riflessioni sul Reddito di ... Leggi su chenews (Di martedì 27 settembre 2022) Con la vittoria del centrodestra, si sono aperte varie riflessioni sui temi più caldi. Alcune di queste riguardano ildi. Sarà? Fin dal primo momento, ildiha diviso la platea politica. In questa ultima campagna elettorale le posizioni su questa misura nata dal Movimento 5 Stelle sono state varie. Con la vittoria del centrodestra, però, potrebbe esserci l’. Adobe StockLe ultime votazioni hanno dato vita ad una vittoria importante del centrodestra. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è stato il primo partito, distaccati in maniera importante gli alleati della Lega e di Forza Italia. Con ogni probabilità, il nuovo governo attuerà delle profonde riflessioni suldi ...

sebmes : In Campania e in Sicilia il reddito di cittadinanza è il primo partito. - Mov5Stelle : Chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che sul reddito di cittadinanza come pure sul principio di… - LaStampa : Il cappotto del reddito, i 5 Stelle sfondano il 40% a Napoli dove ci sono 400mila percettori del reddito di cittadi… - alerafsasy : @GiuliaCortese1 Stai a fa la bava,tu ,Napoli e il reddito di cittadinanza…perché? - Abner_9_ : RT @Mov5Stelle: Chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che sul reddito di cittadinanza come pure sul principio di progres… -