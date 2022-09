Reddito cittadinanza, i dati di agosto: importo medio 549 euro (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Ad agosto i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza sono stati 1,18 milioni in totale (1,06 milioni RdC e 119mila PdC), con 2,51 milioni di persone coinvolte (2,38 milioni Reddito di cittadinanza e 134mila Pensione di cittadinanza, e un importo medio erogato a livello nazionale di 549 euro (580 euro per il RdC e 275 euro per la PdC). E’ quanto rileva l’Inps nell’osservatorio su Reddito e pensione di cittadinanza. L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti del nucleo familiare e va da un minimo di 453 euro per i nuclei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Adi nuclei beneficiari didie della Pensione disono stati 1,18 milioni in totale (1,06 milioni RdC e 119mila PdC), con 2,51 milioni di persone coinvolte (2,38 milionidie 134mila Pensione di, e unerogato a livello nazionale di 549(580per il RdC e 275per la PdC). E’ quanto rileva l’Inps nell’osservatorio sue pensione di. L’varia sensibilmente con il numero dei componenti del nucleo familiare e va da un minimo di 453per i nuclei ...

