Recupero lampo per Politano: c’è una novità sull’attaccante (Di martedì 27 settembre 2022) Napoli-Torino è la prossima sfida in calendario per gli azzurri, che si terrà sabato alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti può contare su Diego Demme, pienamente recuperato per la sfida contro Juric, ma dovrà fare a meno sicuramente di Osimhen, il cui stop sembra ancora lungo. Politano in Napoli-Torino: le ultime Per Matteo Politano, invece, ci sono delle novità in vista. L’attaccante italiano, che ha inaugurato al meglio questa stagione, mettendo a segno due rigori importanti contro Rangers e Milan, ha rimediato un infortunio alla caviglia proprio contro i rossoneri. Il numero 21 del Napoli è stato costretto ad abbandonare il campo e a riposarsi per qualche giorno date le sue condizioni per una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. FOTO: Getty Images, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Napoli-Torino è la prossima sfida in calendario per gli azzurri, che si terrà sabato alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti può contare su Diego Demme, pienamente recuperato per la sfida contro Juric, ma dovrà fare a meno sicuramente di Osimhen, il cui stop sembra ancora lungo.in Napoli-Torino: le ultime Per Matteo, invece, ci sono dellein vista. L’attaccante italiano, che ha inaugurato al meglio questa stagione, mettendo a segno due rigori importanti contro Rangers e Milan, ha rimediato un infortunio alla caviglia proprio contro i rossoneri. Il numero 21 del Napoli è stato costretto ad abbandonare il campo e a riposarsi per qualche giorno date le sue condizioni per una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. FOTO: Getty Images, ...

