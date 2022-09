Real Madrid: Solari e Real Madrid finalizzano il ritorno dell’argentino (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 12:52:32 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lChi lo conosce afferma che non ha mai lasciato il Real Madrid. Vero o no, Santiago Solari è a un passo dalla formalizzazione del suo ritorno al club di Madrid, che è stata la sua casa per molti anni. L’argentino ha smesso di essere allenatore dell’América de México lo scorso marzo e ora è vicino a dare forma al suo ritorno al club bianconero. Solari è arrivato al Real Madrid dall’Atletico nel 2000 ed è stato un giocatore della prima squadra per cinque stagioni. L’Inter è stata la sua prossima destinazione prima di tornare in Argentina per ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 12:52:32 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lChi lo conosce afferma che non ha mai lasciato il. Vero o no, Santiagoè a un passo dalla formalizzazione del suoal club di, che è stata la sua casa per molti anni. L’argentino ha smesso di essere allenatore dell’América de México lo scorso marzo e ora è vicino a dare forma al suoal club bianconero.è arrivato aldall’Atletico nel 2000 ed è stato un giocatore della prima squadra per cinque stagioni. L’Inter è stata la sua prossima destinazione prima di tornare in Argentina per ...

robyanconero : @Bea_Mary84 @Mary90792655 @juventusfc Per chiarire il tutto. Non voglio criticare i 72€ ma voglio criticare i 67€ f… - TheGreatOne1986 : Totti? Ma questo ha usato l'interesse di Real Madrid per ottenere un contratto da top player. - mulocilan : @AlbiT4ro Pengwin finalmente hai preso la schedina! Chi hai messo? Pengwin: il pinguino ha fatto centrooo, sono un… - Armando70296762 : @DanieleMassa9 @antidisfattista @AndreCardi Madueke vale 15 milioni su transfermarkt e piglia 700k lordi , non mi s… - DanieleMassa9 : @Armando70296762 @antidisfattista @AndreCardi Bello tifare real Madrid -