Re Carlo III ha salvato il corteo funebre della Regina Elisabetta | il dettaglio imbarazzante emerge solo ora

(Di martedì 27 settembre 2022) LOLNEWS. IT - Ora che ReIII ha tutti gli occhi dei sudditi puntati, non può sbagliare: gli si perdoni l'errore nello scrivere la data su un documento ufficiale non appena laè passata ...

gippu1 : Primo gol segnato da una Nazionale extra-UK all'Inghilterra di Elisabetta II: Amedeo Amadei (Italia), 18 maggio 1… - baratto_m : RT @GabrieleCarrer: Il monogramma reale di Carlo III - LondonOneRadio : Ecco la nuova Royal Cypher di Sua Maestà il Re è stata svelata da Buckingham Palace. Accompagnera Re Carlo III per… - IOdonna : Tutto cambia a Buckingham Palace. Anche il personale. Re Carlo III, appena insediato, ha subito annunciato licenzia… - VanityFairIt : Ci sarebbe non solo la volontà del nuovo sovrano di ricucire i rapporti con il figlio e la nuora, ma ci sarebbero d… -

LOLNEWS. IT - Ora che Reha tutti gli occhi dei sudditi puntati, non può sbagliare: gli si perdoni l'errore nello scrivere la data su un documento ufficiale non appena la Regina Elisabetta è passata a miglior vita, ...Resi prepara a licenziare i vecchi collaboratori. Che minacciano scioperi Tutto cambia a Buckingham Palace, anche il personale di Emily Stefania Coscione A lcuni dei collaboratori di re...Tutto cambia a Buckingham Palace. Anche il personale. Re Carlo III, appena insediato, ha subito annunciato licenziamenti in tutte le residenze Royal ...Emerge un dettaglio piuttosto strano sui funerali della Regina Elisabetta: il primogenito Carlo cambiò le disposizioni all’ultimo, il motivo ...