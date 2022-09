Razzismo in Brasile-Tunisia | tifosi parigini lanciano banane addosso a Richarlison VIDEO

(Di martedì 27 settembre 2022) Episodio diparecchio spiacevole al Parco dei Principi di Parigi dove gli spettatori francesi presenti allo stadio hanno lanciato alcuneall’attaccante del, che aveva segnato il gol del 2-1 contro lanell’amichevole ospitata proprio dall’impianto che è la casa del Psg. Infastidito l’attaccante del Tottenham, che ha comunque deciso di proseguire con la sua esultanza e di non dare corda alle provocazioni razziste degli spettatori. In alto ecco il. SportFace.

Grave episodio di razzismo nel corso di Brasile-Tunisia: l'amichevole è in corso di svolgimento al Parco dei Principi di Parigi. Molto deve essere ancora fatto per debellare il razzismo nel mondo del calcio. Un tifoso sugli spalti del Parco dei Principi di Parigi ha lanciato una banana nei pressi di Richarlison, che stava festeggiando il suo gol vicino alla bandierina del calcio d'angolo.