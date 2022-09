Rassegna stampa 27 settembre 2022: Meloni pensa al Governo, Letta non si ricandida (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giorgia Meloni sceglie il basso profilo il giorno dopo il trionfo elettorale. Lascia la scena ai dirigenti di Fratelli d’Italia. ‘Sente la responsabilità di guidare il primo partito. La Costituzione? Bella, ma ha 70 anni, si può migliorare. La sovranità appartiene al popolo non all’Ue’, dice il capogruppo Lollobrigida. Dal Viminale arrivano i dati definitivi: alla Camera 235 seggi al centrodestra, 80 al centrosinistra, 51 al M5s, 21 a Azione-Iv, 3 alla Svp e uno a ‘De Luca sindaco d’Italia’; al Senato eletti 112 candidati del centrodestra, 39 del centrosinistra, 28 dei 5S, 9 del terzo polo, 6 in Trentino Alto Adige, uno in Valle d’Aosta, uno nella lista di De Luca e 4 all’estero. Tensione nella Lega. ‘Risultato insoddisfacente, ma saremo protagonisti. Resto finchè vorranno i militanti’, dice Salvini. Zaia parla di dati ‘deludenti’ ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giorgiasceglie il basso profilo il giorno dopo il trionfo elettorale. Lascia la scena ai dirigenti di Fratelli d’Italia. ‘Sente la responsabilità di guidare il primo partito. La Costituzione? Bella, ma ha 70 anni, si può migliorare. La sovranità appartiene al popolo non all’Ue’, dice il capogruppo Lollobrigida. Dal Viminale arrivano i dati definitivi: alla Camera 235 seggi al centrodestra, 80 al centrosinistra, 51 al M5s, 21 a Azione-Iv, 3 alla Svp e uno a ‘De Luca sindaco d’Italia’; al Senato eletti 112 candidati del centrodestra, 39 del centrosinistra, 28 dei 5S, 9 del terzo polo, 6 in Trentino Alto Adige, uno in Valle d’Aosta, uno nella lista di De Luca e 4 all’estero. Tensione nella Lega. ‘Risultato insoddisfacente, ma saremo protagonisti. Resto finchè vorranno i militanti’, dice Salvini. Zaia parla di dati ‘deludenti’ ...

RadioRossonera : Tra la vittoria dell'#Italia e le sirene per #Leao: le prime pagine di oggi, martedì 27 settembre 2022 ???? - radioleopoldait : ?? PODCAST IN DIRETTA: La Sveglia di Bobo - Rassegna Stampa del 27,09.2022 su @Spreaker - morristhetop : RT @spondainter: Rassegna stampa 27 settembre ??? - spondainter : Rassegna stampa 27 settembre ??? - vivoperlinter : #Dimarco super (anche in Nazionale). Il giudizio strepitoso! #Inter #Nazionale #UngheriaItalia -