Raspadori show in Nazionale, Adani rivela: “Vieri lo ama, sapete cos’ha detto?” (Di martedì 27 settembre 2022) Giacomo Raspadori ha risolto due partite dell’Italia in Nations League ed è diventato il volto della Nazionale di Roberto Mancini, portando 6 punti e la qualificazione alle Final Four della competizione europea. L’attaccante italiano ha preso il posto di Ciro Immobile nelle ultime due sfide e si è subito mostrato pronto a fare la differenza. Raspadori Italia (Getty Images)Adani svela: “Vieri me l’ha detto su Raspadori” I gol e soprattutto le prestazioni di Giacomo ‘Jack‘ Raspadori hanno fatto breccia nel cuore di due degli opinionisti più influenti d’Italia: Bobo Vieri e Lele Adani. Proprio l’ex difensore di Inter e Fiorentina, presente al Social Football Summit, festival dello sport organizzato da La Gazzetta ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Giacomoha risolto due partite dell’Italia in Nations League ed è diventato il volto delladi Roberto Mancini, portando 6 punti e la qualificazione alle Final Four della competizione europea. L’attaccante italiano ha preso il posto di Ciro Immobile nelle ultime due sfide e si è subito mostrato pronto a fare la differenza.Italia (Getty Images)svela: “me l’hasu” I gol e soprattutto le prestazioni di Giacomo ‘Jack‘hanno fatto breccia nel cuore di due degli opinionisti più influenti d’Italia: Boboe Lele. Proprio l’ex difensore di Inter e Fiorentina, presente al Social Football Summit, festival dello sport organizzato da La Gazzetta ...

Torrechannelit : Nations League – Raspadori e Dimarco gol, poi è Donnarumma show: l’Italia batte 2-0 l’Ungheria e vola alla Final Fo… - TgrRai : #NationsLeague, due a zero all'Ungheria e Italia in finale. A Budapest gol di Raspadori e Dimarco, show di Donnarum… - GuiteraR : Ungheria-Italia 0-2: show di Raspadori, azzurri alla Final Four - ItalianSerieA : New post: Raspadori e Dimarco gol, poi è Donnarumma show: l’Italia batte 2-0 l’Ungheria e vola alla Final Four - romaforever_it : Ungheria-Italia 0-2: show di Raspadori, azzurri alla Final Four -