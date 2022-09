Raoul Bova, la ex moglie vuota il sacco sul tradimento: “Se ne è andato con…” la confessione (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo anni salta fuori il motivo per cui Raoul Bova e Chiara Giordano si sono lasciati. La donna ha confessato di essere stata tradita, ripercorrendo l’accaduto nei dettagli. Raoul Bova è uno degli attori più amati del panorama italiano. Con i suoi film ha fatto innamorare il pubblico che fin dalla prima pellicola l’ha apprezzato, facendogli scalare le classifiche. Non tutti lo sanno, ma inizialmente Raoul Bova aveva debuttato con successo nel mondo dello sport. Il bell’attore, infatti, a soli 16 anni ha raggiunto un prestigioso obiettivo vincendo un premio come miglior nuotatore italiano nei 100 metri dorso. Più tardi, però, decide di inseguire il suo sogno di diventare un attore e nel 1993 debutta nei panni di Marco in Piccolo Grande Amore, film di Carlo Vanzina. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo anni salta fuori il motivo per cuie Chiara Giordano si sono lasciati. La donna ha confessato di essere stata tradita, ripercorrendo l’accaduto nei dettagli.è uno degli attori più amati del panorama italiano. Con i suoi film ha fatto innamorare il pubblico che fin dalla prima pellicola l’ha apprezzato, facendogli scalare le classifiche. Non tutti lo sanno, ma inizialmenteaveva debuttato con successo nel mondo dello sport. Il bell’attore, infatti, a soli 16 anni ha raggiunto un prestigioso obiettivo vincendo un premio come miglior nuotatore italiano nei 100 metri dorso. Più tardi, però, decide di inseguire il suo sogno di diventare un attore e nel 1993 debutta nei panni di Marco in Piccolo Grande Amore, film di Carlo Vanzina. ...

fly7691 : @occupoiltempo @sonounrapper Suggerimento per Ginni: rispondi con una foto, che ne so', di Raoul Bova o Brad Pitt e… - BovaSpain : #raoulbova The lost beauty-La belleza perduta: Siria - misionera38 : RT @VanityFairIt: Tanti auguri a Raoul Bova e a tutte i #Leone nati oggi. Come andrà la vostra giornata e quella degli altri segni? Scoprit… - booker186910 : @elleppi_ Una mia amica ha Raoul Bova ??????....un regalo a sua madre per compleanno. - oranonmiva : Anche al film Piccolo grande amore con un giovanissimo Raoul Bova???? #ArenaSuzuki -