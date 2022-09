Rally | Nuova Zelanda | Rovanpera vicino al titolo | Hyundai insegue un nuovo successo

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022) Tutto è pronto dallaper uninteressante round del FIA WorldChampionship. La ghiaia torna protagonista per l’ultima volta con un classico del calendario, manifestazione attesissima che potrebbe matematicamente incoronare ilcampione del mondo. Kalleha infatti la seconda vera chance per chiudere i giochi dopo una mediocre prestazione in Grecia. Lo sterrato di Lamia non ha sorriso al finnico di Toyota, attualmente leader con 207 punti contro i 154 dell’estone Ott Tanak che nell’ultimo round si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle del teammate Thierry Neuville. Il belga e l’ex campione del mondo hanno tutte le carte in regola per mantenere aperta la lotta per il2022, una missione apparentemente ...