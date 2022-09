Questo è il trailer del cartone “Anna Frank e il diario segreto”. Ed è pura commozione (Di martedì 27 settembre 2022) Anna Frank e il diario segreto, il cartone animato tratto dal celebre diario, arriva nei cinema italiani il 29 settembre 2022. Questa graphic novel, che ha commosso prima tutto il pubblico di Cannes e che ora è destinata a farlo con chi si recherà in sala, è il frutto di un lavoro di otto anni del regista israeliano Ari Folman, e della disegnatrice Lena Guberman. Presentato fuori concorso al Festival francese nel 2021, Anna Frank e il diario segreto era stato accolto con 10 minuti di ovazione, e applaudito anche dai giovanissimi critici di di Alice nella Città a Roma. Nella pellicola il regista ha deciso di dare vita a Kitty, l’amica immaginaria a cui Anna dedica le sue pagine, e la fa viaggiare tra ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 27 settembre 2022)e il, ilanimato tratto dal celebre, arriva nei cinema italiani il 29 settembre 2022. Questa graphic novel, che ha commosso prima tutto il pubblico di Cannes e che ora è destinata a farlo con chi si recherà in sala, è il frutto di un lavoro di otto anni del regista israeliano Ari Folman, e della disegnatrice Lena Guberman. Presentato fuori concorso al Festival francese nel 2021,e ilera stato accolto con 10 minuti di ovazione, e applaudito anche dai giovanissimi critici di di Alice nella Città a Roma. Nella pellicola il regista ha deciso di dare vita a Kitty, l’amica immaginaria a cuidedica le sue pagine, e la fa viaggiare tra ...

Prossen : @cuore_drago Il film sarà bello? Non lo so, ma il trailer di Sea of Sadness inizia con questo, con i modelli che de… - thenerdnamy : Dareste un voto a questo trailer? E perché proprio 10? #thelastofus - Alessan98679896 : Ogni giorno passa e niente trailer di indiana jones 5. Neanche una notizia su possibile data. A questo punto non lo vedremo mai. - PersicoVince : @_patatefritte_ questo trailer mi ha fatto salire un sacco l'hype, c'è un'attenzione ai dettagli clamorosa?? - Normalman55 : RT @midicapure: Questo era il trailer #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #Meloni #italia -