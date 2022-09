Quanto amore nelle dediche di Cristian e Chanel per papà Francesco Totti (Di martedì 27 settembre 2022) 46 candeline da spegnere oggi per Francesco Totti. E nel giorno del suo compleanno, non potevano arrivare dediche più belle da parte dei suoi figli. Nella sua intervista al Corriere della sera, Totti ha ribadito di aver preso delle scelte nel bene dei suoi ragazzi, che sono la cosa più importante della sua vita e per questo, è stato anche molto criticato ( una intervista in cui si parlava in modo forte della mamma di Cristian , Chanel e Isabel non sembrava la cosa migliore da fare). E nelle ultime settimane anche le mosse social dei figli di Totti sono finite sotto ai riflettori. Christian e Chanel sono grandi e si esprimono come meglio credono anche sui social; per questo spesso, le parole dei due ragazzi, diventano anche tema di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) 46 candeline da spegnere oggi per. E nel giorno del suo compleanno, non potevano arrivarepiù belle da parte dei suoi figli. Nella sua intervista al Corriere della sera,ha ribadito di aver preso delle scelte nel bene dei suoi ragazzi, che sono la cosa più importante della sua vita e per questo, è stato anche molto criticato ( una intervista in cui si parlava in modo forte della mamma die Isabel non sembrava la cosa migliore da fare). Eultime settimane anche le mosse social dei figli disono finite sotto ai riflettori. Christian esono grandi e si esprimono come meglio credono anche sui social; per questo spesso, le parole dei due ragazzi, diventano anche tema di ...

_Valealizzi_ : RT @sonocactus: perfino pamela prati ha trovato il suo amore pensate a quanto io stia rovinata - uundefedeted : RT @sonocactus: perfino pamela prati ha trovato il suo amore pensate a quanto io stia rovinata - Mauro_MrMC : Per favore, è una cucciola randagia, cerca una casa. Se amate i gatti non potete non accorgervi di quanto abbia bis… - curadisplendere : RT @sonocactus: perfino pamela prati ha trovato il suo amore pensate a quanto io stia rovinata - F4IRYR0SlE : amore quanto mi mancava sono già sedutissima per il drama -