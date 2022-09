Quale destra sta con Giorgia Meloni. E quale no (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Nel giorno in cui il centro-destra diventato destra-centro vince le elezioni italiane, la destra-destra forse sta meno di prima sotto la controversa fiamma di FdI. Quasi trent'anni dopo la Svolta di Fiuggi dal Msi ad An, sparigliata dai cambiamenti della storia, da qualche parte esiste una comunità politica che non si riconosce nell'attuale rappresentanza in Parlamento. La 'far-right', la 'derecha dura' identificata dai giornali stranieri con il partito di Giorgia Meloni, o la destra 'post-fascista' paventata dagli avversari in ogni campagna elettorale, anche nell'ultima, ha invece il baricentro altrove (se ancora ce l'ha). È una minoranza sfuggente a Giorgia Meloni e alla sua coalizione, è l'erede di un'opposizione che fu ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Nel giorno in cui il centro-diventato-centro vince le elezioni italiane, laforse sta meno di prima sotto la controversa fiamma di FdI. Quasi trent'anni dopo la Svolta di Fiuggi dal Msi ad An, sparigliata dai cambiamenti della storia, da qualche parte esiste una comunità politica che non si riconosce nell'attuale rappresentanza in Parlamento. La 'far-right', la 'derecha dura' identificata dai giornali stranieri con il partito di, o la'post-fascista' paventata dagli avversari in ogni campagna elettorale, anche nell'ultima, ha invece il baricentro altrove (se ancora ce l'ha). È una minoranza sfuggente ae alla sua coalizione, è l'erede di un'opposizione che fu ...

