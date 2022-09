Putin: "Nuovo piano per l'Ucraina". E i russi scappano in Kazakistan (Di martedì 27 settembre 2022) Cambia il piano di Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. La russia rimane pronta a negoziati, ma le condizioni per tali trattative saranno diverse. Lo ha affermato il presidente russo durante un colloquio con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. In un precedente dialogo con Erdogan a Samarcanda, Putin aveva affermato che sarebbe stato possibile un dialogo con l'Ucraina. "Il principio in generale rimane lo stesso. Gli ucraini hanno abbandonato completamente il percorso negoziale. Per questo, l'operazione militare prosegue", ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. I parlamentari e l'esecutivo della russia è ora pronto "per gli eventuali cambiamenti relativi alla potenziale annessione" ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Cambia ildi Vladimirper la guerra in. Laa rimane pronta a negoziati, ma le condizioni per tali trattative saranno diverse. Lo ha affermato il presidente russo durante un colloquio con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. In un precedente dialogo con Erdogan a Samarcanda,aveva affermato che sarebbe stato possibile un dialogo con l'. "Il principio in generale rimane lo stesso. Gli ucraini hanno abbandonato completamente il percorso negoziale. Per questo, l'operazione militare prosegue", ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. I parlamentari e l'esecutivo dellaa è ora pronto "per gli eventuali cambiamenti relativi alla potenziale annessione" ...

