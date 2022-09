Putin, cosa succede se cade? Dalla ?prospettiva Weimar? alla mobilitazione totale: gli scenari (Di martedì 27 settembre 2022) Scricchiola la tenuta dell'ordine in Russia dopo la decisione di Putin di portare a termine la sua «operazione militare speciale» - attualmente in stallo - mobilitando altri... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022) Scricchiola la tenuta dell'ordine in Russia dopo la decisione didi portare a termine la sua «operazione militare speciale» - attualmente in stallo - mobilitando altri...

martaottaviani : #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapien… - peppeprovenzano : Hitler “un grande statista”. “Io sto con Putin”. A dirlo è un candidato di Meloni alla Camera ad Agrigento, parte d… - LEuropeista : @Corriere E' stato Putin, cosa aspettate a dirlo? Conniventi anche voi? - LFrankllin : @barbarab1974 Traduco: '2) non è stata serva di Putin come il venduto di Salvini.' Mi sembra un'ottima cosa. Di se… - federico_neuefr : @friend73m @AngeloCiocca In mezzo a votare un reddito di cittadinanza e leccare Putin! Che brutta fine questo parti… -