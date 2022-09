Puntavamo al 18% Superare il Pd La rivelazione di Rocco Casalino

(Di martedì 27 settembre 2022) Nella lunga notte elettorale il portavoce di Giueppe Conte si lascia andare a una confessione: "Sarebbe stato divertentei dem". Poi la presa di coscienza: "Ha vinto il centrodestra, non possiamo gioire"

secondo questa fonte, sarebbe saltata l'ipotesi di elezioni ilsettembre in quanto " non ci ... Infine il fronte M5s con la rivendicazione di Conte : "sull'appoggio esterno, c'erano state ... Elezioni 2022, Casalino: "Puntavamo al 18%, superare il PD sarebbe stato divertente"