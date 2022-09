Puglianello in festa per Rubano | cortei di auto | bandiere | clacson per il sindaco-deputato

(Di martedì 27 settembre 2022) Corteo di macchine,strombazzanti e marcia trionfale nelle strade cittadine per festeggiare l’elezione alla Camera dei deputati di Francesco Mariadi(Benevento). Esponente di Forza Italia, il 34ennesi è affermato con oltre 55mila voti, pari al 36,94%, nel Collegio uninominale Campania 2 per la coalizione di centrodestra ed è stato festeggiato dal paese campano di circa 1.300 abitanti inper il neo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una dei più belle località del Sannio ha vissuto una giornata particolare con una festa che ha coinvolto tutti i cittadini del suggestivo borgo della nostra provincia. Stiamo parlando di Puglianello dove il Sindaco Francesco Rubano è convolato a nozze con Giusy Razzano - biologa ...