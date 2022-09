Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 27 settembre 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti: forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 27 settembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validitàalla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti: forti dai quadranti occidentali con rinforzi.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Agenzia_Ansa : Maltempo: nubifragi in Toscana e Campania. Diramata l'allerta rossa in Basilicata, arancione in Molise, Puglia, Cam… - VideoAndria : #andria: Roghi, i criminali approfittano del maltempo: avvistata da Andria - VideoAndria : #andria: Allerta per la Puglia: anche domani nuova ondata di maltempo con forte - tempoweb : #Vento forte e rischio #burrasca anche nel #Lazio #26settembre #iltempoquotidiano - ereike05 : RT @meteoredit: #26settembre Attenzione oggi al #maltempo al Sud ?? Allerta rossa in parte della #Basilicata, arancione in Calabria, Molise… -