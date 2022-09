Proteste contro il film anti-abortista: “Denunciata minorenne tra le manifestanti fuori dal Capitol” (Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. Venerdì 24 giugno, oltre due mesi fa: quel giorno alcune decine di cittadine si erano riunite davanti al cinema Capitol di Bergamo, in via Tasso, per protestare contro la proiezione della pellicola “Unplanned-La storia vera di Abby Johnson”. Tra slogan e cartelli, la loro voce si era alzata per difendere il diritto all’aborto e denunciare un film da loro percepito come minante la legge 194 del 1978. Ora, dall’assemblea Bergamo Città Transfemminista, si apprende come una minorenne – tra i manifestanti quella sera – sia stata convocata in Questura per la consegna di una denuncia riguardante i fatti. Le accuse nei suoi confronti sarebbero di manifestazione non autorizzata e violenza privata. Ma nell’atto di notifica si farebbe cenno anche ad altre 25 persone in concorso. “Come ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. Venerdì 24 giugno, oltre due mesi fa: quel giorno alcune decine di cittadine si erano riunite daval cinemadi Bergamo, in via Tasso, per protestarela proiezione della pellicola “Unplanned-La storia vera di Abby Johnson”. Tra slogan e cartelli, la loro voce si era alzata per difendere il diritto all’aborto e denunciare unda loro percepito come minante la legge 194 del 1978. Ora, dall’assemblea Bergamo Città Transfemminista, si apprende come una– tra i manifestquella sera – sia stata convocata in Questura per la consegna di una denuncia riguardante i fatti. Le accuse nei suoi confronti sarebbero di manifestazione non autorizzata e violenza privata. Ma nell’atto di notifica si farebbe cenno anche ad altre 25 persone in concorso. “Come ...

