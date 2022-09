Prossima sfida il Lazio, il centrodestra prenota la Regione (Di martedì 27 settembre 2022) Se, insieme con le elezioni politiche, si fosse votato domenica scorsa anche per le regionali nel Lazio, il centrodestra avrebbe stravinto. Dati alla mano, la coalizione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha ottenuto il 44,82%, contro il 26,12% del centrosinistra. Una partita senza storia. Per quanto riguarda il voto di lista, Fratelli d'Italia ha preso il 31,44%, Forza Italia il 6,87%, la Lega il 6,11%. Quanto al centrosinistra, il Pd ha ottenuto il 18,32%. I dati però dicono anche altro. A Lazio 1, comprendente Roma città, il centrodestra ha ottenuto il 37,6% contro il 31,5 del centrosinistra. Mentre a Lazio 2 - le province del Lazio - il centrodestra ha superato quota 50%, attestandosi sul 53,14% contro il 20,64% della sinistra. Il Pd, però, ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Se, insieme con le elezioni politiche, si fosse votato domenica scorsa anche per le regionali nel, ilavrebbe stravinto. Dati alla mano, la coalizione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha ottenuto il 44,82%, contro il 26,12% del centrosinistra. Una partita senza storia. Per quanto riguarda il voto di lista, Fratelli d'Italia ha preso il 31,44%, Forza Italia il 6,87%, la Lega il 6,11%. Quanto al centrosinistra, il Pd ha ottenuto il 18,32%. I dati però dicono anche altro. A1, comprendente Roma città, ilha ottenuto il 37,6% contro il 31,5 del centrosinistra. Mentre a2 - le province del- ilha superato quota 50%, attestandosi sul 53,14% contro il 20,64% della sinistra. Il Pd, però, ...

