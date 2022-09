Prosegue la riqualificazione della Casa della Comunità di Sabaudia | lo stato dei lavori

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 settembre 2022)– “Procedono idi ristrutturazione estruttura sanitaria di via Conte Verde che ospiterà ladi. Importopari ad euro 582.528,10?. Lo annuncia, in una nota stampa, l’Asl di Latina. “Nella nuova struttura i cittadini ditroveranno risposte ai loro bisogni non solo sanitari, ma anche sociali e sociosanitari – si legge nella nota -. Tanti i servizi/ attività che verranno attivati/ potenziati. Già sono state acquisite importanti tecnologie per gli specialisti ambulatoriali. A partire dal mese di novembre oltre alla cardiologia già presente, saranno attivati ambulatori di pneumologia, diabetologia e ...