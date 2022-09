Project 50 - Dallara 5 0 | il 29 settembre si parla di eSports

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 settembre 2022) ": il futuro delle corse è virtuale?": è questo il titolo del nuovo appuntamento di5.0: il futuro prende forma, la rassegna organizzata dall'azienda di Varano de' Melegari, in collaborazione con Quattroruote, per festeggiare i suoi primi 50 anni di vita. L'evento, che potrete seguire in streaming anche qui, sul nostro sito, si terrà giovedì 29alle ore 21 e cercherà di delineare il presente delle competizioni virtuali e ancor più il loro futuro. Non è un mistero, d'altronde, che le nuove tecnologie stiano consentendo ad alcuni eventi digitali di avere un'audience superiore ai numeri di pubblico registrati dalle corse reali. Il panel. Moderato dal nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, il talk vedrà la partecipazione di Matteo Bobbi, ex pilota automobilistico e commentatore televisivo; di Alessio Cicolari, ceo ...