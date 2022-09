Price cap gas | Italia e altri 12 Paesi europei lo chiedono a von der Leyen | che non decide

LaVeritaWeb : Il prezzo del metano continua a calare a causa dell’austerity. Quando il valore sarà sceso ancora, a Bruxelles dira… - ilfoglio_it : La Francia ha sciolto le riserve, ha deciso di sottoscrivere la proposta sul price cap promossa dall’Italia. Ora l'… - MartinaRocca15 : RT @andreacantelmo8: Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Belgio, Malta, Lituania, Lettonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Croazia e Romani… - telodogratis : Italia e 12 Paesi a Ue, price cap a tutto import di gas - summo_t : RT @andreacantelmo8: Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Belgio, Malta, Lituania, Lettonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Croazia e Romani… -

L'Unione Europea al momento sembra aver accantonato il, nonostante le pressioni di Italia, Belgio e Grecia, e si sta concentrando su un piano per limitare i profitti delle compagnie ..."È indispensabile un intervento in aiuto del settore, ma bisogna agire in fretta " afferma il segretario dei ceramisti Cisl di Modena e Reggio - Purtroppo sul "" si stenta a trovare un ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...