Presidenzialismo, la riforma del centrodestra? Esito tristemente prevedibile, ecco perché (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – Il Presidenzialismo, riforma ambita dal centrodestra, e le sue strade tortuose quanto amaramente prevedibili. Questo è l’incipit di un ragionamento che scrive nella storia (anche recente) dei copioni piuttosto ripetitivi. Presidenzialismo, l’ambizione del centrodestra Secondo quanto riporta Adnkronos, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida ha così definito la questione, in modo peraltro già visto in passato, durante la conferenza stampa al Parco dei Principi di Roma: “La Costituzione italiana è bella ma ha anche 70 anni di età”.Poi ha aggiunto: “Vorremmo che la nostra Costituzione venisse applicata nel senso più pieno. La prima parte della Costituzione è sacra, parla di diritti e di principi: è intangibile. E’ una priorità per Fratelli d’Italia tentare di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – Ilambita dal, e le sue strade tortuose quanto amaramente prevedibili. Questo è l’incipit di un ragionamento che scrive nella storia (anche recente) dei copioni piuttosto ripetitivi., l’ambizione delSecondo quanto riporta Adnkronos, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida ha così definito la questione, in modo peraltro già visto in passato, durante la conferenza stampa al Parco dei Principi di Roma: “La Costituzione italiana è bella ma ha anche 70 anni di età”.Poi ha aggiunto: “Vorremmo che la nostra Costituzione venisse applicata nel senso più pieno. La prima parte della Costituzione è sacra, parla di diritti e di principi: è intangibile. E’ una priorità per Fratelli d’Italia tentare di ...

