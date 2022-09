Precipita dalle montagne russe per recuperare il telefono caduto, 26enne grave in ospedale (Di martedì 27 settembre 2022) Cade dalle montagne russe facendo un volo di 9 metr i e ora rischia la vita. Shylah Rodden, 26 anni, è stata vittima di un brutto incidente durante una sagra, conosciuta come Royal Show, a Melbourne, ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) Cadefacendo un volo di 9 metr i e ora rischia la vita. Shylah Rodden, 26 anni, è stata vittima di un brutto incidente durante una sagra, conosciuta come Royal Show, a Melbourne, ...

NotizieVirgilio : ?? Precipita dalle montagne russe e fa un volo di 9 metri: grave 26enne Una ragazza si trova in gravi condizioni in… - DariaTedeschi : RT @fanpage: Il drammatico incidente durante una sagra. La 26enne è precipitata per oltre 9 metri. Ora è in condizioni gravissime: https:/… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Il drammatico incidente durante una sagra. La 26enne è precipitata per oltre 9 metri. Ora è in condizioni gravissime: https:/… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il drammatico incidente durante una sagra. La 26enne è precipitata per oltre 9 metri. Ora è in condizioni gravissime: https:/… - fanpage : Il drammatico incidente durante una sagra. La 26enne è precipitata per oltre 9 metri. Ora è in condizioni gravissim… -