Portogallo-Spagna stasera in tv: orario, diretta tv e streaming Nations League 2022/2023 (Di martedì 27 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Portogallo-Spagna, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023. Sfida che mette in palio molto più di tre punti: la vincente staccherà infatti per le finali della competizione, raggiungendo Italia, Croazia ed Olanda. Al Portogallo andrebbe bene anche un pareggio, a dir la verità, ma scendere in campo con l’obiettivo di pareggiare non sembra una buona idea. Calcio d’inizio a alle ore 20.45 di martedì 27 settembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della. Sfida che mette in palio molto più di tre punti: la vincente staccherà infatti per le finali della competizione, raggiungendo Italia, Croazia ed Olanda. Alandrebbe bene anche un pareggio, a dir la verità, ma scendere in campo con l’obiettivo di pareggiare non sembra una buona idea. Calcio d’inizio a alle ore 20.45 di martedì 27 settembre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport, oltre che insu Sky Go. SportFace.

Gazzetta_it : Croazia, Olanda e una tra Portogallo e Spagna: a giugno il gran finale per gli azzurri - serieB123 : Nations League: dove vedere in tv Portogallo-Spagna, Svizzera-Repubblica Ceca e le altre partite… - RwondoNaples : Squadre nella finale four di Nations League: Italia, Olanda e Croazia, stasera c'è Portogallo-Spagna la vincente si… - Alessio23139856 : Avanti cosi bravi ragazzi stasera un' bel spagna portogallo - zazoomblog : Tolo Tolo Imma Tataranni o Portogallo-Spagna? La tv del 27 settembre - #Tataranni #Portogallo-Spagna? -