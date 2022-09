Pompei Street Festival | conclusa la II edizione con le premiazioni al cinema

(Di martedì 27 settembre 2022) Carmine Lo Sapio: “può essere un ottimo strumento di promozione turistico-economico per la nostra città”. Il red carpet di sabato 24 settembre ha celebrato la chiusura della secondadel. La consegna dei premi al teatro Mattiello ha consacrato questo appuntamento, ideato da Nello Petrucci e realizzato in collaborazione

Successo per la II edizione del Festival: "Triplicato il ...Siamo passati da una sola notta di permanenza a tre giorni, il risultato conforta gli sforzi realizzativi evidenziando che il Festival può essere un ottimo strumento di promozione ...Tre giorni all'insegna di arte, musica, fotografia e cinema. Protagonista la Street Art per sensibilizzare il pubblico su tematiche come legalità, lavoro precario, interazione sociale, tutela dell'amb ...Un nuovo murale dedicato a Diego Armando Maradona spunta a Pompei: chi è l'autore dell'opera che ha incantato i fan dell'argentino.