Polemica sulla richiesta dei calciatori argentini alla Serie A, il presidente Casini spiazza tutti! (Di martedì 27 settembre 2022) Una stagione strana, per certi versi inedita, anzi sicuramente mai accaduta nella storia. La decisione di giocare il Mondiale in Qatar porta con sé delle conseguenze, la più nota ed importante è quella di svolgere la competizione nel mezzo della stagione, in inverno, la qual cosa determinerà lo stop dei campionati nazionali per permettere per la prima volta alla competizione iridata di rivedere il suo format. Scaloni Argentina CasiniLe squadre di Serie A dunque saranno costrette a cedere i loro giocatori per permettere loro di raggiungere i loro connazionali e rappresentare, nella peggiore delle ipotesi (dal punto di vista dei club) per un mese. Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, starebbe convincendo i suoi calciatori a lasciare le proprie squadre una settimana prima rispetto allo stop dei campionati, con ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) Una stagione strana, per certi versi inedita, anzi sicuramente mai accaduta nella storia. La decisione di giocare il Mondiale in Qatar porta con sé delle conseguenze, la più nota ed importante è quella di svolgere la competizione nel mezzo della stagione, in inverno, la qual cosa determinerà lo stop dei campionati nazionali per permettere per la prima voltacompetizione iridata di rivedere il suo format. Scaloni ArgentinaLe squadre diA dunque saranno costrette a cedere i loro giocatori per permettere loro di raggiungere i loro connazionali e rappresentare, nella peggiore delle ipotesi (dal punto di vista dei club) per un mese. Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, starebbe convincendo i suoia lasciare le proprie squadre una settimana prima rispetto allo stop dei campionati, con ...

