Pnrr, von der Leyen: “Italia continui buon lavoro” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italia “sta dimostrando una spinta continua per le riforme in aree fondamentali, come la pubblica amministrazione e gli appalti. Congratulazioni, Italia, continuate il buon lavoro” fatto finora. La Commissione “è al vostro fianco nella strada verso la ripresa”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo la valutazione preliminare positiva all’esborso della seconda tranche dei fondi destinati a finanziare il Pnrr Italiano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – L’“sta dimostrando una spinta continua per le riforme in aree fondamentali, come la pubblica amministrazione e gli appalti. Congratulazioni,, continuate il” fatto finora. La Commissione “è al vostro fianco nella strada verso la ripresa”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der, dopo la valutazione preliminare positiva all’esborso della seconda tranche dei fondi destinati a finanziare ilno. L'articolo proviene daSera.

