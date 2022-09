Pnrr, la Commissione europea approva la seconda tranche da 21 miliardi di euro. Von der Leyen raddrizza il tiro: «Italia, siamo al vostro fianco» (Di martedì 27 settembre 2022) La seconda tranche da 21 miliardi di euro prevista dal NextGenerationEU per l’attuazione del Pnrr è stata approvata. Roma ha raggiunto «tutti i 45 obiettivi» previsti per il primo semestre del 2022 e «la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento», spiegano dalla Commissione europea. I complimenti arrivano anche dalla presidente dell’istituzione con sede a Bruxelles, Ursula von der Leyen, che si è congratulata con l’Italia perché «sta dimostrando un continuo e importante impulso alle riforme in settori chiave» e ne approfitta per rinnovare il proprio supporto al Paese: «La Commissione è al vostro fianco». ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Lada 21diprevista dal NextGenerationEU per l’attuazione delè statata. Roma ha raggiunto «tutti i 45 obiettivi» previsti per il primo semestre del 2022 e «la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento», spiegano dalla. I complimenti arrivano anche dalla presidente dell’istituzione con sede a Bruxelles, Ursula von der, che si è congratulata con l’perché «sta dimostrando un continuo e importante impulso alle riforme in settori chiave» e ne approfitta per rinnovare il proprio supporto al Paese: «Laè al». ...

